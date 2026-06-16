Salida inminente: Paulo Díaz queda fuera de la pretemporada de River Plate / Rodrigo Valle

Desde hace meses se viene especulando en Argentina respecto a la salida de Paulo Díaz de River Plate, donde perdió la titularidad en la última etapa de Marcelo Gallardo y desde el arribo de Eduardo Coudet.

Con la derrota en la final del Torneo de Apertura, el defensor nacional estaba en las listas de salida del cuadro “millonario”.

Dicha situación se ratificó este martes, luego que River Plate diera a conocer que el sábado 20 viajarán a Alicante para realizar la pretemporada.

Al respecto, el club informó que Paulo Díaz, junto a otros seis jugadores, se quedarán entrenando en Argentina desde el 22 de junio a la espera de su salida del club.

“También se declaró negociables a cuatro futbolistas que integrarán la delegación que viajará a Alicante, decisión que ya fue comunicada a sus respectivos agentes”, explicaron en el elenco trasandino.

Con esto, Paulo Díaz solo aguarda por propuestas para continuar su carrera lejos del elenco de la banda sangre, situación que comparte con Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo, además de Ian Subiabre y Santiago Lecina, que partirán a préstamo.