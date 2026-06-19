A la espera del SML: lo que se sabe del hallazgo de una mujer muerta en canal de regadío de Arica

lo que se sabe del hallazgo de una mujer muerta en canal de regadío de Arica

Un amplio operativo policial se ha desplegado en la ciudad de Arica tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer al interior de un canal de regadío. La Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) ya se encuentran realizando las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias de este suceso, ocurrido en el sector agrícola del Valle de Azapa.

El hallazgo se registró específicamente en el kilómetro 24 de la Ruta A-27. De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima es una persona de sexo femenino de entre 20 y 30 años de edad, cuya identidad aún no ha podido ser verificada por los equipos de emergencia.

En el sitio del suceso se encuentra trabajando el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, de manera conjunta con la Brigada de Homicidios y personal del Laboratorio de Criminalística de la PDI local.

El fiscal de Arica, Francisco Ganga, detalló que, tras un primer análisis superficial, el cuerpo presenta diversas lesiones. Al respecto, el persecutor indicó que se están ejecutando las diligencias necesarias para “determinar primero la causa de la muerte de esta persona” y el origen de las heridas detectadas, además de enfocar los esfuerzos en la pronta identificación de la víctima.

Por su parte, desde la PDI notificaron que, por disposición del Ministerio Público, se continúan desarrollando peritajes en el lugar para establecer la dinámica exacta de los hechos. Las pericias claves quedaron a cargo del Servicio Médico Legal (SML), institución que, a través de la autopsia correspondiente, deberá constatar si las lesiones que presenta la joven son de carácter homicida y revelar cuál fue la causa definitiva de su muerte.