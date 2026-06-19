Caso niños haitianos: Cancillería pone fin a funciones del cónsul en Haití, abre sumario y envía equipo al consulado

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que se encuentra colaborando activamente con la investigación que busca esclarecer eventuales irregularidades vinculadas al ingreso de niños haitianos al país.

Mediante una declaración pública, la Cancillería precisó que “los consulados de Chile en el exterior no tramitan visas de reunificación familiar. Este trámite se realiza en el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig)”.

La cartera explicó que en mayo de 2024, y con efecto retroactivo al año 2022, el Sermig emitió un memorándum que flexibilizó la presentación de documentos para ciudadanos haitianos.

Entre las medidas adoptadas se “estableció que, ‘para las solicitudes de residencia presentadas fuera del país se aceptarán los certificados de nacimiento sin la correspondiente legalización y sin la necesidad del trámite ante el Consulado de Chile en Haití’”.

Ponen fin a las funciones del cónsul

Asimismo, el ministerio detalló que durante 2025 “se observó un registro inusualmente elevado de legalizaciones de documentos en Haití”, situación que motivó una revisión interna para determinar posibles irregularidades.

Como resultado, “el Ministerio de Relaciones Exteriores puso fin a las funciones del cónsul en Puerto Príncipe, revocó las facultades del ministro de fe público encargado de dichas labores e instruyó un sumario administrativo, el cual aún se encuentra en curso”.

Francisco Pérez Mackenna | FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE Ampliar

“El ministro Francisco Pérez Mackenna también dispuso el envío de un equipo a Haití para evaluar los procesos y sistemas del consulado y reorganizar sus operaciones”, indicaron en el comunicado.

Finalmente, la Cancillería aseguró que está trabajando de manera coordinada con todos los ministerios involucrados y entregando toda la información requerida por la Fiscalía.