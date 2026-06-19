Estas son las 10 mejores universidades de Chile, según prestigioso ranking internacional
En la medición se evaluaron a 8.808 casas de estudios de 106 países diferentes. Revisa acá todos los detalles.
Recientemente se dio a conocer el QS World University Ranking 2027, listado considerado como una de las mediciones universitarias más prestigiosas a nivel internacional.
Durante la edición de este año, se evaluaron a 8.808 universidades de 106 países distintos, de las cuales terminan seleccionando a las mejores 1.500 del mundo.
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Entre los factores que miden, está la experiencia estudiantil, oportunidades de investigación, colaboraciones internacionales y la calidad de la enseñanza.
¿Cuáles son las mejores universidades del país?
De acuerdo al ranking, la mejor casa de estudios del país es la Pontificia Universidad Católica de Chile, la cual se ubica en el puesto 119 a nivel mundial y segunda a nivel Latinoamericano.
En el segundo lugar del listado, se encuentra la Universidad de Chile, situándose en el puesto número 185 a nivel global. En tanto, el podio a nivel nacional lo cierra la Universidad de Santiago, la cual se ubica en el lugar 551 del mundo.
A continuación, el top 10 a nivel nacional:
- Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC): Puesto 119 del mundo.
- Universidad de Chile: Puesto 185.
- Universidad de Santiago de Chile (Usach): Puesto 551.
- Universidad Adolfo Ibáñez: Puesto 655.
- Universidad de Concepción: Puesto 662.
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso: Puesto 851-900.
- Universidad de Los Andes: Puesto 901-950.
- Universidad Andrés Bello: Puesto 1001-1200.
- Universidad Austral de Chile: Puesto 1001-1200.
- Universidad Técnica Federico Santa María: Puesto 1001-1200.
Por otro lado, a nivel mundial, Estados Unidos se mantiene a la cabeza con el Massachusetts Institute of Technology (MIT). A continuación, el detalle:
- Massachusetts Institute of Technology (MIT): Estados Unidos
- Imperial College London: Reino Unido
- Stanford University: Estados Unidos
- University of Oxford: Reino Unido
- Harvard University: Estados Unidos
- University of Cambridge: Reino Unido
- California Institute of Technology (Caltech): Estados Unidos
- ETH Zurich: Suiza
- UCL: Reino Unido
- National University of Singapore (NUS): Singapur
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