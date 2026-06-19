Estas son las 10 mejores universidades de Chile, según prestigioso ranking internacional / Pablo Rojas Madariaga

Recientemente se dio a conocer el QS World University Ranking 2027, listado considerado como una de las mediciones universitarias más prestigiosas a nivel internacional.

Durante la edición de este año, se evaluaron a 8.808 universidades de 106 países distintos, de las cuales terminan seleccionando a las mejores 1.500 del mundo.

Entre los factores que miden, está la experiencia estudiantil, oportunidades de investigación, colaboraciones internacionales y la calidad de la enseñanza.

¿Cuáles son las mejores universidades del país?

De acuerdo al ranking, la mejor casa de estudios del país es la Pontificia Universidad Católica de Chile , la cual se ubica en el puesto 119 a nivel mundial y segunda a nivel Latinoamericano.

En el segundo lugar del listado, se encuentra la Universidad de Chile, situándose en el puesto número 185 a nivel global. En tanto, el podio a nivel nacional lo cierra la Universidad de Santiago, la cual se ubica en el lugar 551 del mundo.

A continuación, el top 10 a nivel nacional:

Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC): Puesto 119 del mundo.

Universidad de Chile: Puesto 185.

Universidad de Santiago de Chile (Usach): Puesto 551.

Universidad Adolfo Ibáñez: Puesto 655.

Universidad de Concepción: Puesto 662.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso: Puesto 851-900.

Universidad de Los Andes: Puesto 901-950.

Universidad Andrés Bello: Puesto 1001-1200.

Universidad Austral de Chile: Puesto 1001-1200.

Universidad Técnica Federico Santa María: Puesto 1001-1200.

Por otro lado, a nivel mundial, Estados Unidos se mantiene a la cabeza con el Massachusetts Institute of Technology (MIT). A continuación, el detalle: