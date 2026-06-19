“Es lo que nos llevó a contratarlo”: la razón por la que Inter de Porto Alegre se fijó en Guillermo Maripán

Guillermo Maripán no continuará en el fútbol italiano y seguirá su carrera en Brasil. Tras no renovar su contrato con el Torino, el seleccionado nacional llegó a un acuerdo con Inter de Porto Alegre, club que actualmente está decimocuarto en la tabla del Brasileirao.

El elenco brasileño aún no anuncia la incorporación del chileno, pero el director deportivo del club, Fabinho Soldano, confirmó el fichaje y se mostró entusiasmado por la llegada del “Memo”.

“Existe un acuerdo con Guillermo y estamos muy entusiasmados. Creemos que él podrá entregar lo que ya ha hecho en otros equipos. Estamos esperando que termine todo con su actual club para poder oficializarlo”, señaló Soldano en conversación con Esporte Band.

En la misma línea, explicó las razones por las cuales Inter se fijó en el zaguero nacional. “Guillermo tiene un perfil de líder. Jugó varios años en grandes ligas y lo hizo en pocos clubes, lo que es algo interesante. Él se identifica mucho con el lugar en el que juega y es lo que nos llevó a contratarlo”, aseguró.

“Destaca por su altura, tiene buenos números en jugadas de pelota parada. Tiene una técnica que puede ayudar al equipo y maneja muy bien la posición de defensor. Lo demás, se puede mejorar”, agregó Fabinho Soldano sobre las características del formado en Universidad Católica.

Por último, el director deportivo del Inter reconoció que el fichaje de Guillermo Maripan “es una oportunidad de mercado. El jugador termina contrato con su actual club y nosotros vimos la oportunidad. Pero no puedo decir mucho sobre el tema, porque es un acuerdo y el jugador todavía pertenece a otro equipo”.