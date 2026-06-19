Dos trenes de pasajeros colisionaron este viernes al sur de Bedford, en el centro de Inglaterra, dejando a varias personas heridas y provocando una masiva movilización de servicios de emergencia.

El impacto ocurrió cerca de las 17:15 horas locales y generó una inmediata respuesta de la Policía de Transporte Británica y equipos médicos y de rescate, que llegaron hasta la zona para atender a los pasajeros afectados.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran escenas de alto impacto: vagones con daños visibles en su estructura, pasajeros evacuando hacia campos aledaños y personal de emergencia desplegado alrededor de los trenes detenidos. En los registros también se observa la presencia de ambulancias, camiones de bomberos y policías trabajando en el sitio del accidente.

BREAKING: Two passenger trains have collided near Bedford, England, about an hour north of London, leaving multiple people seriously injured.



One passenger told the BBC the impact felt like a "bomb explosion" as emergency crews rushed to the scene.



Live images show a massive… pic.twitter.com/VZ3DXtw563 — Fox News (@FoxNews) June 19, 2026

Uno de los trenes afectados, perteneciente a la compañía West Midlands Railway, presenta daños en uno de sus costados, mientras los equipos de rescate inspeccionan los vagones y asisten a los heridos.

Un testigo que viajaba en uno de los convoyes relató a la BBC que el choque se sintió como “una explosión de bomba”, describiendo además escenas de pánico al interior del tren.

“Rostros ensangrentados”, personas con posibles fracturas y humo en el ambiente fueron parte de los primeros relatos entregados por pasajeros que vivieron el accidente.

Las autoridades británicas confirmaron que las líneas ferroviarias en la zona quedaron completamente suspendidas, afectando servicios de varias operadoras y obligando a cancelar o desviar trenes hacia y desde Londres.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha informado el número exacto de heridos ni las causas del accidente. La investigación sigue en desarrollo mientras continúan las labores de rescate y despeje en el lugar del choque.