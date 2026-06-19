Del PS a la UDI: parlamentarios impulsan reforma para endurecer requisitos de las acusaciones constitucionales

Un grupo transversal de senadores y diputados presentó este viernes una reforma constitucional destinada a modificar las reglas para iniciar acusaciones constitucionales, con el objetivo de frenar lo que consideran un uso excesivo y cada vez más politizado de esta herramienta de fiscalización.

La propuesta, respaldada por legisladores del PS, Frente Amplio, RN, Evópoli y la UDI, surge en medio de la controversia por el libelo contra el exministro Nicolás Grau y las discusiones sobre eventuales nuevas acciones contra integrantes del gabinete.

Entre los principales cambios, el proyecto plantea aumentar de 10 a 20 las firmas requeridas para presentar una acusación constitucional y establecer como requisito obligatorio la interpelación previa de un ministro antes de iniciar un libelo en su contra. Además, busca elevar los quórums necesarios para que estas acciones prosperen en la Cámara de Diputados y Diputadas.

Los impulsores de la iniciativa sostienen que el mecanismo ha perdido su carácter excepcional. Según cifras entregadas por los parlamentarios, desde el retorno a la democracia se han presentado cerca de 140 acusaciones constitucionales, de las cuales alrededor de 70 corresponden a los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), uno de los promotores del proyecto, afirmó que la reforma apunta a “fortalecer una herramienta importante para la democracia”, pero que, a su juicio, ha sido utilizada de manera abusiva en los últimos años.

La iniciativa también contempla reforzar garantías para los acusados, incluyendo el derecho a una defensa letrada durante el proceso.

Aunque cuenta con apoyo de sectores oficialistas y de oposición, Republicanos no se sumó a la propuesta. Sin embargo, sus impulsores señalaron que la colectividad fue invitada a participar y no descartan que pueda adherir al proyecto durante su tramitación en el Congreso.