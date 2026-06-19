;

Del PS a la UDI: parlamentarios impulsan reforma para endurecer requisitos de las acusaciones constitucionales

Iniciativa transversal se presentó en medio de la controversia por el libelo contra el exministro Nicolás Grau.

Nelson Quiroz

Paulina García

Del PS a la UDI: parlamentarios impulsan reforma para endurecer requisitos de las acusaciones constitucionales

Del PS a la UDI: parlamentarios impulsan reforma para endurecer requisitos de las acusaciones constitucionales

07:13

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un grupo transversal de senadores y diputados presentó este viernes una reforma constitucional destinada a modificar las reglas para iniciar acusaciones constitucionales, con el objetivo de frenar lo que consideran un uso excesivo y cada vez más politizado de esta herramienta de fiscalización.

La propuesta, respaldada por legisladores del PS, Frente Amplio, RN, Evópoli y la UDI, surge en medio de la controversia por el libelo contra el exministro Nicolás Grau y las discusiones sobre eventuales nuevas acciones contra integrantes del gabinete.

Revisa también

ADN

Entre los principales cambios, el proyecto plantea aumentar de 10 a 20 las firmas requeridas para presentar una acusación constitucional y establecer como requisito obligatorio la interpelación previa de un ministro antes de iniciar un libelo en su contra. Además, busca elevar los quórums necesarios para que estas acciones prosperen en la Cámara de Diputados y Diputadas.

Los impulsores de la iniciativa sostienen que el mecanismo ha perdido su carácter excepcional. Según cifras entregadas por los parlamentarios, desde el retorno a la democracia se han presentado cerca de 140 acusaciones constitucionales, de las cuales alrededor de 70 corresponden a los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), uno de los promotores del proyecto, afirmó que la reforma apunta a “fortalecer una herramienta importante para la democracia”, pero que, a su juicio, ha sido utilizada de manera abusiva en los últimos años.

La iniciativa también contempla reforzar garantías para los acusados, incluyendo el derecho a una defensa letrada durante el proceso.

Aunque cuenta con apoyo de sectores oficialistas y de oposición, Republicanos no se sumó a la propuesta. Sin embargo, sus impulsores señalaron que la colectividad fue invitada a participar y no descartan que pueda adherir al proyecto durante su tramitación en el Congreso.

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad