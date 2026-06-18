Antonia Laborde, David Friedman y Rafael cavada en el programa de “De Esto Se Habla” en los estudios de prisa chile,Santiago,Chile, 17 de junio del 2026. / Cristóbal Venegas

El apellido Friedman tiene un peso muy importante en la historia del sistema económico de Chile, desde los años 70 hasta ahora. Milton Friedman fue un investigador y académico estadounidense que ganó el Nobel de Economía de 1976.

En nuestro país su influencia fue muy grande durante la dictadura de Augusto Pinochet, en el cambio del modelo impulsado por los Chicago Boys en esa misma década: Álvaro Bardón, Sergio de Castro, Juan Andrés Fontaine, Miguel Kast, Cristián Larroulet y Joaquín Lavín son algunos de los miembros más reconocidos.

Uno de sus hijos siguió también el camino de la economía. Se trata de David Friedman, quien está en Chile y habló con De Esto Se Habla, programa de Radio ADN y El País. Su ideal es que el Estado tenga la menor injerencia posible en la sociedad.

“Si Milei convierte a Argentina en Chile, sería un gran logro. No, no lo va a hacer en tres años, pero sí en su carrera”, dijo Friedman, en conversación con Antonia Laborde, de El País, y Rafael Cavada, de ADN. No ahondó en el tema, pues reconoce que “no soy un experto en la economía chilena”.

Antonia Laborde, David Friedman y Rafael cavada en el programa de “De Esto Se Habla” en los estudios de prisa chile,Santiago,Chile, 17 de junio del 2026. / Cristóbal Venegas Ampliar

“Si en 15 años hace que Argentina esté tan bien como Chile ahora, con tan poca implicación de un gobierno poco involucrado como el de Chile, podría avanzar mucho más. Pero Milei está limitado por lo que puede hacer, sin perder demasiados votos ”, agrega David Friedman, un reconocido fanático de la ciencia ficción y la cocina.

¿Qué tan diferentes son las grandes potencias?

Sobre China y su desarrollo, Friedman afirmó que “China se inclina mucho hacia una economía capitalista. Puede que sea un poco menos capitalista que Estados Unidos, pero no es muy diferente".

“Una gran parte de nuestra economía (de EE.UU.) es el gobierno también, en distintos niveles. El resultado fue que el ingreso per cápita en China subió en los siguientes 30 años algo así como 20 veces”.

“Probablemente ese fue el mayor aumento en el bienestar humano que haya ocurrido en un periodo de tiempo tan corto, porque estamos hablando de mil millones de personas”, agregó.

¿Un ejército privado es viable?

Ante la pregunta si la defensa de un país puede ser encargada a la empresa privada, como mercenarios, Friedman reconoció que “probablemente no funcionaría para un país que tuviera vecinos agresivos y fuertes”.

“La defensa nacional es un bien público. Eso significa que, si se produce, todos lo reciben. No hay forma de decir: tú pagaste tus impuestos para el ejército, así que te protegeremos, pero a tu vecino que no pagó, no”, comenzó.

“Un ejemplo extremo son los indios comanche, que eran una sociedad sin Estado. No tenían un gobierno. Sin embargo, tenían instituciones tales que la guerra era rentable. El jefe de guerra era un emprendedor que le decía a otros comanches: vayamos a atacar a los estadounidenses o a los mexicanos, podemos robar caballos y esclavos. Y mientras estás en mi grupo, me obedeces. Si quieres irte, puedes irte en cualquier momento”, remató.