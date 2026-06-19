Junio no es un mes cualquiera: carga con un significado profundo en la historia de las luchas sociales. Se trata del Mes del Orgullo LGBTQIA+, una conmemoración anual dedicada a celebrar la diversidad y seguir reivindicando los derechos civiles.

Dentro de esta atmósfera de celebración y visibilidad, destaca una disciplina artística que ha tenido un reconocimiento inédito en Chile: el arte drag . Impulsado históricamente por transformistas y drag queens que abrieron camino hace décadas, hoy este arte se ha profesionalizado por completo, conquistando espacios masivos en el país.

Muestra de este fenómeno es el Dragfest, un espectáculo que celebra la diversidad a través de una cumbre de artistas nacionales e internacionales. En su cuarta edición, el evento se tomará el Teatro Caupolicán el próximo 28 de agosto.

Dentro del cartel de doce estrellas nacionales que darán vida al show, se encuentran Maureen Junott, Morganne Lamorte, Angelina Casoz y The Ellas Show. ADN.cl conversó con ellas en el backstage de la sesión fotográfica oficial, donde analizaron la evolución y el actual impacto de la escena drag en Chile.

“Estar una noche presa por hacer show…”

“El drag en Chile va hacia donde merece estar. Yo he tenido la fortuna de conocer drags internacionales, y acá, de verdad, que tenemos una variedad de drag increíble”, comenta Maureen Junott, quien –con casi cuatro décadas de trayectoria – vuelve a repetirse el plato en el Dragfest.

“El profesionalismo se nota a cada paso”, añade. “Desde hace 37 años atrás que empecé, conocí transformistas que eran súper profesionales en lo que hacían, y así cada vez se han ido profesionalizando más. Y los escenarios [actuales] son los que merecemos cada una de nosotras ”.

En ese contexto, la icónica artista recuerda la persecución legal que se sufría en los inicios: “Siempre una está tratando de abrir espacios; por algo llevo más de 35 años tratando de abrir espacios y de mantenernos. En mi caso, estar una noche presa por estar haciendo show, y al otro día, de nuevo, estar haciendo show, como de porfiada, porque una sabía que lo que hacíamos es un arte”.

Chile no envidia a nadie

Esa misma evolución histórica, Angelina Casoz destaca la apertura actual: “El drag está bien enfocado ahora, porque el transformismo antiguo no era lo mismo, ya que estaban las puertas más cerradas. Que se sigan abriendo caminos y pasos para las generaciones que vienen”.

Por su parte, Morganne Lamorte resalta el nivel competitivo de sus pares: “El transformismo chileno es muy bueno, nada que envidiarle a Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera. Cada drag está preocupada de elevar su talento y su especialidad”.

“Es como cumplir un sueño”

De cara al Dragfest, enfrentarse a miles de personas en el Teatro Caupolicán representa un hito en sus carreras para algunas, mientras que para otras significa el reto de no repetirse a sí mismas .

Este último es el caso de Morganne Lamorte, quien confiesa: “Es una presión igual para las que nos hemos repetido el plato. Tenemos que crear algo nuevo, tratar de destacar para que la gente no sienta que te está viendo de nuevo haciendo lo mismo”.

Para David Montoya, este regreso al festival tiene un sabor especial al hacerlo con The Ellas Show, el exitoso proyecto que comparte junto a Tomás Printemps. “Feliz de seguir estando en el Dragfest y de hacerlo acompañado de El Tomi. Lo vamos a dar todo”, señala.

Por su parte, Tomás expresa: “Siento que es como cumplir un sueño de chico, porque siempre, cuando chico, decía: ‘Quiero hacer drag y estar en un escenario grande’, y hoy día se me dio”.

Otra de las grandes artistas que da este importante paso en su trayectoria es Angelina Casoz. “Me lo tomo con mucha seriedad. Estoy 100% enfocada en entregar un buen trabajo y que la gente se vaya contenta. Me gustan los desafíos y salir de mi zona de confort”, sostuvo.

“Va a ser mejor que el Festival de Viña”

Más allá de la gran celebración de comunidad que representa el Dragfest, el evento también se caracteriza por su atmósfera colectiva, el compañerismo y la complicidad que existe entre las artistas tras bambalinas .

“Todos los Dragfest son ricos en energía de todo. Desde que llegas al teatro y están todas ensayando contentas con su show, maquillarse en el camarín junto con todas, que son buenas para el leseo”, comenta David Montoya.

De cara a lo que el público se encontrará en el Teatro Caupolicán, Maureen Junott hace un llamado claro: “Vayan con la mente abierta y con la mente de que van a ver un espectáculo de nivel internacional , y no solo lo digo por las extranjeras invitadas, sino que también por el nivel internacional que tiene cada una de las chicas que va a estar presente”.

Por último, Tomás Printemps no duda en poner las expectativas en lo más alto, sellando la previa con una particular frase: “Va a ser mejor que el Festival de Viña y era”.

Con el cartel listo, la cuarta edición del Dragfest se prepara para encender sus luces el próximo 28 de agosto, prometiendo una noche llena de talento, performance, música, moda y actitud. Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Puntoticket (pincha aquí).

Revisa las entrevistas completas a continuación:

Maureen Junott

Morganne Lamorte

Angelina Casoz