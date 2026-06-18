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Del escenario al clóset: Teatro Municipal abre venta de vestuario con piezas históricas desde $3 mil

Vestuario original de producciones emblemáticas, accesorios de época y material patrimonial forman parte de la tradicional venta abierta al público hasta el 21 de junio.

Nelson Quiroz

TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO

TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO

Trajes de ópera, tutús de ballet, accesorios de época y material patrimonial forman parte de una nueva edición de la tradicional Venta de Vestuario del Teatro Municipal de Santiago, que se realiza entre el 18 y el 21 de junio en la Sala La Capilla, con entrada liberada y precios desde los $3.000.

La iniciativa permite al público adquirir piezas utilizadas en reconocidas producciones como El elixir de amor, El barbero de Sevilla, La italiana en Argel, La casa de los espíritus, La Cenicienta y La Sylphide, entre otras.

Carlos Mora, director del Taller de Vestuario del Municipal, explicó a ADN.CL que la actividad busca dar una nueva vida a prendas que forman parte de la historia escénica del teatro.

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“Son vestuarios que tienen mucho trabajo detrás, desde el diseño hasta la sastrería. Llega un momento en que hay que soltarlos y qué mejor que alguien los reutilice y les dé una nueva historia”, señaló.

Entre las piezas disponibles hay diseños creados por destacados vestuaristas nacionales e internacionales, además de prendas pertenecientes a montajes históricos que han sido conservadas durante décadas. Según Mora, algunas corresponden incluso a producciones estrenadas en los años 80.

Preservando la historia

La venta también incluye un espacio del Centro de Documentación de las Artes Escénicas (Centro DAE), donde los asistentes pueden encontrar fotografías, vinilos, revistas, libros y programas de sala vinculados al patrimonio artístico del Municipal.

La idea es que las personas puedan llevarse un pedacito de historia a sus casas”, comentó Loreto Góngora, encargada del archivo, destacando además el creciente interés de las nuevas generaciones por conocer el pasado de las artes escénicas.

La convocatoria ha reunido tanto a artistas y compañías teatrales como a coleccionistas y aficionados. Algunos asistentes incluso viajaron desde el extranjero para participar.

“Estas piezas son un baluarte del diseño y del arte. Es una oportunidad única para acercarse a la historia de la ópera y el ballet”, comentó uno de los visitantes.

La venta estará abierta hasta el domingo 21 de junio, entre las 10:00 y las 16:00 horas, con ingreso por calle Tenderini.

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