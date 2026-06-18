Familia de Lionel Messi rompe el silencio sobre la salud de su padre: lanzaron fuerte mensaje contra los rumores

Este jueves, la familia Messi emitió un comunicado oficial para informar sobre el estado de salud de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi.

El pronunciamiento se produjo después de los rumores que han surgido en las últimas horas, en redes sociales y diversos medios argentinos, sobre el supuesto fallecimiento del papá de la “Pulga”.

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, señalaron en el comunicado.

En la misma línea, mencionaron que “ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”.

“La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”, añadieron.

Finalmente, la familia Messi agradeció las muestras de apoyo y solicitó que se respete la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge Messi y de toda su familia durante este proceso.