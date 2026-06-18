Tras casi 15 años de historia: confirman cierre de conocida librería y remate final con más de 7 mil libros

Hace pocos días se confirmó el cierre definitivo de una conocida librería que logró mantenerse activa durante casi 15 años.

Todo se trata de NuestrAmerica, un espacio independiente ubicado en la ciudad de Concepción, en la región del Biobío.

La noticia fue comunicada a través de una publicación en las redes sociales del comercio. “NuestrAmerica cierra sus puertas, no sus historias y su aporte al pensamiento crítico”, dice el post.

“Fueron 15 años muy activos en el plano político-cultural, que en estas breves líneas es muy difícil dar cuenta de todo lo realizado”, sigue la descripción.

“Agradecemos a quienes durante estos años nos acompañaron apoyando de diversas maneras, y ahora solicitamos el último esfuerzo, llegando hasta nuestro local que durante las semanas que nos quedan”, se lee.

Así dieron inicio a su “Mes de descuentos” con diversos textos de editoriales a precio rebajado. Según el medio local @saladeprensacl, se están rematando más de 7 mil libros.

Varios clientes del espacio lamentaron la noticia en los comentarios. “Lamento la pérdida para la vida cultural de la ciudad, cada vez más empobrecida”, dijo uno de los usuarios de la plataforma de Meta. “Que noticia más triste, un abrazo”, sumó otra de las voces presentes entre sus casi 7.500 seguidores.

La cita es en San Martín 560, Concepción.