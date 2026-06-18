Se amplían los descuelgues en RN: diputado Celis se suma a Ossandón y anticipa su rechazo a la AC contra Grau

Esta mañana se realizó una nueva sesión de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, instancia que ha sesionado durante toda la semana.

En medio del debate, la bancada de RN resolvió la semana pasada otorgar libertad de acción a sus diputados para la votación del libelo, pese a que este cuenta con las firmas de dos parlamentarios de la colectividad: Francisco Orrego y Daniel Valenzuela.

Sin embargo, la diputada y vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, ya manifestó su rechazo a la acusación. En conversación con 24 Horas, afirmó que “para mi sector es muy impopular votar en contra, y probablemente voy a recibir bots, pero no me importa”.

Andrés Celis anuncia voto en contra

A la parlamentaria se sumó su correligionario Andrés Celis, quien anunció desde el Congreso que como no se ha “hecho la convicción que aquí haya un actuar doloso de un ministro de Estado es que voy a votar en contra de la acusación constitucional”.

“La política no es revanchismo” agregó y cuestionó que “un mal cálculo estadístico o de las finanzas del Estado o de un error o mal control de la tarea de un ministro de Hacienda” puedan constituir una causal de infracción a la Constitución y las leyes.