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Presidente Kast se traslada al Biobío en jornada marcada por los 100 días de su gobierno

El Presidente José Antonio Kast se trasladó este jueves a la región del Biobío, en una jornada marcada por el cumplimiento de los primeros 100 días de su gobierno.

El Mandatario viajó acompañado por diversas autoridades, entre ellas los ministros de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje; y de Defensa, Fernando Barros.

Asimismo, integran la comitiva el vicepresidente del Senado, el senador Iván Moreira, y el diputado del Partido de la Gente (PDG), Patricio Briones.

Agenda en el Biobío

El avión de la Fuerza Aérea de Chile arribó a la ciudad de Concepción, desde donde el Presidente José Antonio Kast se trasladó a Talcahuano para participar en la ceremonia de lanzamiento al mar del LPD 93 “Magallanes”.

Posteriormente, recibirá el plan de mitigación urbana por parte del gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman. En dicha instancia también participará el ministro Iván Poduje.