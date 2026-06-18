VIDEO. Caso niños haitianos escala a La Moneda: Presidente Kast lidera reunión con los tres poderes del Estado
El encuentro apunta a analizar los antecedentes detectados por la Contraloría y coordinar una respuesta institucional.
El Presidente José Antonio Kast convocó para este jueves a una reunión en La Moneda con los tres poderes del Estado para abordar los hallazgos de la Contraloría sobre eventuales irregularidades en el ingreso de niños haitianos a Chile.
El anuncio fue realizado por el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, tras la reunión de gabinete encabezada este miércoles por el Mandatario, instancia en la que se analizó el caso.
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“El Presidente de la República ha convocado para mañana (jueves) a las 08:00 horas a una reunión a distintas autoridades del Estado, incluyendo a la Corte Suprema, al Congreso Nacional, al Ministerio Público y a la Contraloría”, señaló.
Coordinación interinstitucional
En detalle, a la reunión asistirán el fiscal nacional, Ángel Valencia; la contralora, Dorothy Pérez; y el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, además de representantes de algunos ministerios que “puedan apoyar y aportar información”, indicó el biministro.
El objetivo de la cita, explicó Claudio Alvarado, será “analizar los antecedentes y establecer una coordinación interinstitucional que permita abordar adecuadamente esta emergencia”.
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