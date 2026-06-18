El Presidente José Antonio Kast convocó para este jueves a una reunión en La Moneda con los tres poderes del Estado para abordar los hallazgos de la Contraloría sobre eventuales irregularidades en el ingreso de niños haitianos a Chile.

El anuncio fue realizado por el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, tras la reunión de gabinete encabezada este miércoles por el Mandatario, instancia en la que se analizó el caso.

“El Presidente de la República ha convocado para mañana (jueves) a las 08:00 horas a una reunión a distintas autoridades del Estado , incluyendo a la Corte Suprema, al Congreso Nacional, al Ministerio Público y a la Contraloría”, señaló.

Coordinación interinstitucional

En detalle, a la reunión asistirán el fiscal nacional, Ángel Valencia; la contralora, Dorothy Pérez; y el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, además de representantes de algunos ministerios que “puedan apoyar y aportar información”, indicó el biministro.