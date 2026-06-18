Una potente revelación fue la que quedó al descubierto, la cual tiene como protagonista y en el ojo de la polémica al cantante Américo.

Todo surgió como un rumor y la propia Carolina Molina, más conocida como la “Rancherita”, lo confirmó. En conversación con el programa Hay que decirlo, la artista confesó que recibió una extraña llamada de parte de Américo cuando aún era pareja de Yamila Reyna.

En el espacio televisivo, la Rancherita contó que efectivamente recibió un llamado del cantante de cumbia una noche antes del quiebre con Yamila, la cual se produjo a eso de las 01:30 horas de la madrugada.

“Me llamó la atención que fue súper cariñoso”

“Yo estaba estirada en mi bus, con mi staff, camino al sur porque cantaba en Purranque al otro día”, recordó. Fue en ese momento, cuando Américo la llamó para felicitarla por una reciente canción que acababa de lanzar. De hecho, la invitó a colaborar con él.

Tras ser consultada por la forma en que recibió el llamado, la cantante dijo que “él (Américo) siempre ha hablado de una manera templada, al menos conmigo, no sé con las demás personas, pero él siempre ha hablado así conmigo, entre suavecito y coqueto, pero era el pololo de mi amiga, la Yamila también es mi amiga”.

En esa misma línea, dijo que “me llamó la atención que fue súper cariñoso, las palabras que usó al decirme que le encantó la canción, que le encantó el arreglo que hice (...) Sentí que fue más cariñoso de lo normal”. Además, mencionó que el artista nunca antes la había llamado a esa hora.

En aquel momento del llamado, la cantante dijo que le preguntó por Yamila Reyna. Sin embargo, notó una respuesta extraña. “Me dijo: ‘No, no está aquí. De hecho, se muere si sabe que te estoy hablando’”.

Luego, Molina dijo que “encontré que no estaba bien. Si tuviera un pololo, no me gustaría que le dijera a una amiga eso de mí. Yo le dije al tiro: ‘Pero cómo, si la Yamila es mi hermana’. Nosotras nos hicimos súper amigas en Top Chef”.

A modo de cierre, la Rancherita aseguró que le terminó contando a Yamila Reyna sobre la situación sucedida con el cantante de cumbia.