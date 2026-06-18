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“¿Tú me odias?”: Antonella Ríos destapa inédito conflicto con reconocido rostro de televisión

La panelista de “Plan Perfecto” dio a conocer la anécdota en el podcast “Di la verdad Rosa”.

Nicolás Lara Córdova

“¿Tú me odias?”: Antonella Ríos destapa inédito conflicto con reconocido rostro de televisión

La panelista del programa Plan Perfecto de Chilevisión, Antonella Ríos, dio a conocer una incómoda situación que vivió junto a una reconocida figura de dicha casa televisiva.

La actriz, quien participó en el podcast Di la verdad Rosa, le comentó la anécdota a Fran García-Huidobro e Ingrid Cruz y relató el momento que vivió con Raquel Argandoña en los camarines del canal.

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El otro día la Raquel me tiró la media foca. Me vio y quizás yo, en el programa de Sergio Rojas (Que te lo digo), dije algo de ella, quizás”, comentó.

“Es que yo la vi mirándome. Entonces, estábamos ahí en la parte de camarines y yo, de repente, siento unos ojos aquí (detrás de la cabeza)… Bueno, la cosa es que me ve y yo le digo: ‘Hola Raquel, ¿tú me odias a mí?’. Haciéndome la simpática”, recordó.

“Me mira y me dice: ‘¡Fuera de aquí! Sigue para allá y no me saludes más’”, contó.

A pesar de esto, Antonella Ríos recalcó que no quiere tener una mala relación con Raquel Argandoña e incluso reveló que tiene un plan para que eso no ocurra.

“Voy a hacer una campaña para todos los días buenarme con Raquel. Voy recuperando la confianza de ella”, cerró.

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