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La revolución silenciosa en el campo chileno: más de 35 mil animales son monitoreados con tecnología inteligente

Expertos abordaron cómo el uso de datos en tiempo real está transformando la gestión de predios y rebaños en el país.

Juan Castillo

La revolución silenciosa en el campo chileno: más de 35 mil animales son monitoreados con tecnología inteligente

La transformación digital también avanza en el campo chileno. En el marco de Chilelácteo 2026, realizado en Osorno, expertos del sector abordaron cómo el uso de tecnología, datos y monitoreo en tiempo real está cambiando la forma en que se gestiona la producción lechera.

Según los antecedentes expuestos en el encuentro, más de 35 mil animales en Chile ya son monitoreados mediante tecnología SenseHub, una herramienta que permite observar información sobre comportamiento, actividad y bienestar de los animales para apoyar decisiones productivas más oportunas.

Datos en tiempo real para una lechería más eficiente

El congreso, organizado por Fedeleche, reunió a productores, autoridades, empresas y especialistas nacionales e internacionales. En ese contexto, Serlac Chile S.A. participó como auspiciador y destacó la incorporación de tecnologías avanzadas en predios lecheros del país.

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SenseHub es una tecnología desarrollada por MSD Salud Animal, que permite monitorear a los animales mediante información en tiempo real sobre su comportamiento, actividad y bienestar.

El objetivo es mejorar la toma de decisiones en los campos, optimizar recursos y anticiparse a posibles problemas sanitarios o productivos. Esta información resulta especialmente relevante para una industria que busca ser más eficiente, sostenible y competitiva.

Durante la segunda jornada del encuentro, Abraham Cohen, médico veterinario y líder de Monitoreo y Ordeño de MSD Salud Animal para Latinoamérica, abordó el rol de la recría en el desempeño productivo de largo plazo y el potencial de herramientas como SenseHub Dairy Youngstock.

Según el comunicado, esta solución permite monitorear a las terneras desde sus primeros meses de vida, facilitando la detección temprana de cambios en salud o comportamiento.

Desde la industria destacan que la integración de sistemas de monitoreo inteligente y análisis de datos se consolida como una herramienta clave para anticipar riesgos, mejorar la productividad y fortalecer la gestión de los rebaños.

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