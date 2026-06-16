Google Earth suma una nueva función gratuita que cambiará la forma de explorar el planeta
La nueva herramienta ya está disponible en Chile. Revisa todos los detalles.
Google Earth incorporó una nueva herramienta que permite a los usuarios pilotar aviones virtuales directamente desde el navegador, sin necesidad de instalar programas o aplicaciones adicionales.
La función, llamada Flight Simulator, ya está disponible a nivel mundial y ofrece la posibilidad de sobrevolar ciudades, montañas y otros paisajes utilizando las imágenes y mapas de la aplicación.
¿Cómo se usa?
Para utilizarla, solo es necesario ingresar a la plataforma, acceder a la sección “Explore Earth” y activar el modo simulador de vuelo desde el menú de herramientas.
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Desde Google explicaron que la característica aún se encuentra en fase experimental, por lo que podría presentar algunos errores.
Además, aclararon que está diseñada para la exploración y el entretenimiento, no para recrear con exactitud la experiencia de pilotar una aeronave real.
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