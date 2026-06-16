Google Earth suma una nueva función gratuita que cambiará la forma de explorar el planeta

Google Earth incorporó una nueva herramienta que permite a los usuarios pilotar aviones virtuales directamente desde el navegador, sin necesidad de instalar programas o aplicaciones adicionales.

La función, llamada Flight Simulator, ya está disponible a nivel mundial y ofrece la posibilidad de sobrevolar ciudades, montañas y otros paisajes utilizando las imágenes y mapas de la aplicación.

¿Cómo se usa?

Para utilizarla, solo es necesario ingresar a la plataforma, acceder a la sección “Explore Earth” y activar el modo simulador de vuelo desde el menú de herramientas.

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Desde Google explicaron que la característica aún se encuentra en fase experimental, por lo que podría presentar algunos errores.

Además, aclararon que está diseñada para la exploración y el entretenimiento, no para recrear con exactitud la experiencia de pilotar una aeronave real.