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Gremios de la salud protestan durante visita de Presidente Kast en Talcahuano

Funcionarios de FENATS, FENPRUS y CONFUSAM se manifestaron antes de la ceremonia de lanzamiento del buque Magallanes.

Juan Castillo

Agencia Uno

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Funcionarios de FENATS, FENPRUS y CONFUSAM se manifestaron este jueves en las afueras de la puerta Los Leones, en Talcahuano, previo a la llegada del Presidente José Antonio Kast a ASMAR, donde encabezó la ceremonia de lanzamiento del buque LPD 93 Magallanes.

Con pancartas y consignas, los trabajadores de la salud buscaron visibilizar su preocupación por la situación presupuestaria del sector.

Según denunciaron los gremios, los ajustes en el financiamiento estarían repercutiendo en la red pública, por lo que aprovecharon la presencia del Mandatario para expresar su descontento.

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La manifestación se desarrolló en paralelo al acto oficial en los Astilleros y Maestranzas de la Armada, instancia definida como una “histórica ceremonia de lanzamiento al mar” del buque multipropósito Magallanes.

La nave, de 110 metros de eslora, fue diseñada para operaciones anfibias, ayuda humanitaria ante desastres y apoyo logístico en zonas aisladas.

La protesta de los gremios, sin embargo, instaló el debate por el financiamiento de la salud pública en medio de los recortes que afectan a la cartera.

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Agencia Uno / Raphael Sierra

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