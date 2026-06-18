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“Este hombre inventó la seducción”: Willem Defoe sorprendió a las redes en nueva sesión de fotos

El reconocido actor de 70 años participó en la sesión fotográfica para la revista Collectible DRY Issue 31: Paradox.

Nicolás Lara Córdova

“Este hombre inventó la seducción”: Willem Defoe sorprendió a las redes en nueva sesión de fotos

Esta semana, el reconocido actor Willem Defoe impactó a las redes tras publicarse su sesión fotográfica para Collectible DRY Issue 31: PARADOX.

El actor de 70 años participó en la sesión dirigida por Sven Baenziger y dio que hablar por las poses y la ropa que utilizó en esta oportunidad.

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La sesión de fotos fue publicada en la edición 31 y muestra lo mejor de la temporada de invierno y verano, lo que además coincide con el décimo aniversario de la revista Collectible DRY.

“Él es mi modelo favorito”; “Él es ahora el humano más genial”; “Todo el movimiento, la expresividad, está increíblemente animado. Me encantó”; “Este hombre inventó la seducción”; fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en redes sociales.

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