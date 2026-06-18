En la edición de Los Tenores de este jueves 18 de junio, nuestros panelistas analizaron el desarrollo de la segunda jornada del Mundial 2026, luego de una primera fecha que se cerró con la victoria de Colombia frente a Uzbekistán.

Rodrigo Hernández, Leo Burgueño, Víctor Cruces y Carlos Costas también anticiparon el partido entre Universidad de Chile y O’Higgins de Rancagua, que se disputará esta tarde en el Estadio Nacional por el duelo pendiente de la fecha 13 de la Liga de Primera.

Además, comentaron las declaraciones del director de Blanco y Negro, Jaime Pizarro, sobre el mercado de fichajes en Colo Colo, y los detalles de la nueva marca que vestiría a la selección chilena tras el término del contrato con Adidas.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 18 de junio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.