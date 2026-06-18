Llegaron desde Suiza: así son las cabinas de última generación que operarán en el Teleférico Bicentenario

Un hito clave registró la construcción del Teleférico Bicentenario de Santiago con el inicio oficial del proceso de instalación de sus 121 cabinas de pasajeros. El sistema, que se convertirá en el primer teleférico de transporte público por cable de Chile, involucra una inversión total de 80 millones de dólares y conectará de forma directa las comunas de Providencia y Huechuraba.

La supervisión de los trabajos en terreno estuvo a cargo del biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, quien destacó que las obras de este trazado estratégico —que unirá el sector de Tobalaba con Ciudad Empresarial— ya registran un 85% de avance general. Según el calendario fijado por las autoridades, el medio de transporte estará completamente terminado y en funcionamiento durante el primer trimestre del año 2027.

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Durante la actividad inspectiva, De Grange enfatizó que esta iniciativa es un ejemplo del éxito del sistema de concesiones y la colaboración público-privada. “El Teleférico Bicentenario va a reducir los tiempos de viaje de 45 a 13 minutos con cabinas de última generación, con seguridad, accesibilidad universal y wifi, para que los pasajeros tengan el mejor viaje posible”, detalló el secretario de Estado, adelantando que el gobierno buscará replicar este modelo en regiones.

Capacidad y características técnicas de la obra

Las cabinas del sistema fueron fabricadas en Suiza por la empresa especialista Doppelmayr. Cada uno de estos habitáculos posee una capacidad máxima para 10 pasajeros, lo que permitirá transportar a 3.000 usuarios por hora en cada sentido, alcanzando una capacidad global de 6.000 pasajeros por hora para todo el entramado de cableado.

En términos de infraestructura fija, el Teleférico Bicentenario contará con tres estaciones de detención, 19 torres de soporte y un edificio técnico situado en el punto de quiebre del trazado. El diseño global contempla además obras complementarias enfocadas en el paisajismo local, el equipamiento electromecánico y la habilitación de los accesos peatonales correspondientes.

Impacto comunal en el norte y oriente de la capital

El despliegue en terreno contó con una fuerte presencia de liderazgos locales, asistiendo los alcaldes de Huechuraba, Max Luksic; de Providencia, Jaime Bellolio; de Las Condes, Catalina San Martín; y de Vitacura, Camila Merino, junto al director ejecutivo de Doppelmayr Chile, Peter Studer.

En la instancia, el jefe comunal de Huechuraba, Max Luksic, valoró positivamente el estado de la obra, detallando que su comuna ya alberga 80 de las 121 cabinas importadas. “Trayectos que demoraban alrededor de una hora, ahora se reducirán a 13 minutos y es más calidad de vida para nuestros vecinos, que merecen más tiempo para compartir en familia, para descansar y para recreación”, concluyó la autoridad municipal.

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