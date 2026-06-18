“Está bajo el 4 en la escala de notas”: Parisi cuestiona primeros 100 días de Kast y acusa falta de avances en seguridad

El líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, cuestionó los primeros meses del Gobierno del Presidente José Antonio Kast y abordó los alcances del proyecto de sala cuna, planteando que el beneficio debería ser financiado por el empleador del padre y no por el de la madre.

“Lo dijimos hace mucho tiempo: la sala cuna, primero, debería ser pagada por el empleador del padre de la criatura y no por el empleador de la madre. Esto lo venimos planteando desde las primeras campañas que tuvimos”, señaló.

En esa línea, Parisi afirmó que el sistema actual afecta directamente la contratación de mujeres. “Es injusto y le pega, lamentablemente, al fenómeno de contratación de las mujeres. Esto es muy sencillo: todos sabemos que, por razones de la naturaleza, la mujer tiene una ventana, no así el hombre”, sostuvo.

Por ello, insistió en que el pago de las salas cuna “sea a costa del empleador del padre de la criatura y no de la madre, independiente de lo que haga la madre”.

“Si la madre está estudiando, trabajando, es dueña de casa o emprendedora, a nosotros no nos interesa. Debería ser un costo del padre de la criatura”, agregó.

Respecto del proyecto, el líder del PDG indicó que analizará sus alcances en caso de que la bancada se lo solicite. “Vamos a analizar, en mi parte, si es que me lo pide la bancada, las bondades y no bondades de este proyecto”, dijo, aunque advirtió que sus parlamentarios ya tendrían una postura bastante definida.

“La bancada ya tiene bastante tomada la decisión al respecto, pero yo sugiero incluir ese acápite en la nueva reforma”, complementó.

En paralelo, Parisi también realizó una dura evaluación de la administración de Kast. “Nosotros creemos que está al debe el Gobierno del Presidente Kast”, afirmó.

El excandidato presidencial apuntó principalmente a la comunicación del Ejecutivo, el desempeño económico y el cumplimiento de compromisos en seguridad. “Se han tratado de hacer mejoras en la comunicación, pero creo que el Gobierno sigue en desmedro en ese aspecto. Además, los parámetros económicos no han sido de lo mejor. Hemos reducido las expectativas de crecimiento, con mayor inflación, y creo que ha faltado cumplir las promesas que nos ganaron, especialmente en seguridad”, expresó.

Consultado por la evaluación del Gobierno, Parisi fue crítico: “Todavía está al debe. Nosotros creemos que está bajo el 4 en la escala de notas, pero le deseamos lo mejor al Gobierno. Nosotros no queremos ser una oposición, somos proposición, y eso es lo que nos está motivando”.

Finalmente, aseguró que el PDG respetará el mandato presidencial, pero anticipó que el partido ya se prepara para las próximas elecciones municipales y regionales.

“Nosotros vamos a respetar y respetamos la democracia. Son cuatro años que tenemos que estar con este Gobierno. Pero, por otro lado, el PDG se está preparando para lo que van a ser las elecciones de gobernadores, alcaldes, cores y concejales”, señaló.

“Claramente va a rugir muy fuerte el PDG, que con una bancada unida es capaz de apoyar al Gobierno en los proyectos buenos y, por supuesto, rechazar los proyectos malos, vengan de donde vengan”, cerró.