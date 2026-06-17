Tragedia en Maipú: mujer de 64 años muere apuñalada tras salir de clases de zumba

Una mujer de 64 años murió tras ser atacada con un arma cortopunzante en plena vía pública en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

Según los primeros antecedentes, la víctima había participado en clases de baile, específicamente zumba, antes de ser agredida.

El ataque ocurrió cuando un sujeto descendió desde un automóvil y la hirió con un cuchillo en al menos tres oportunidades. Producto de la gravedad de las lesiones, la mujer falleció, generando conmoción entre vecinos y cercanos.

Menor de edad fue entregado por su madre

En medio de las diligencias, un menor de edad fue detenido luego de ser entregado por su propia madre. Ahora, los equipos investigativos trabajan para establecer si tuvo participación directa en el ataque homicida contra la mujer.

Por ahora, una de las líneas relevantes de la investigación descarta el robo como móvil del crimen, aunque las diligencias continúan en desarrollo.

La investigación deberá determinar la dinámica exacta del ataque, el vínculo entre la víctima y el presunto involucrado, y si existieron otras personas relacionadas con el hecho. También se busca establecer por qué el agresor habría descendido desde un vehículo para atacar directamente a la mujer.

El caso quedó en manos del Ministerio Público y de equipos policiales especializados. Hasta el momento, no se han informado otros detenidos.