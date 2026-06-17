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Tragedia en Maipú: mujer de 64 años muere apuñalada tras salir de clases de zumba

La víctima fue atacada en plena vía pública por un sujeto que descendió de un automóvil. Fiscalía indaga el móvil del crimen.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Tragedia en Maipú: mujer de 64 años muere apuñalada tras salir de clases de zumba

Una mujer de 64 años murió tras ser atacada con un arma cortopunzante en plena vía pública en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

Según los primeros antecedentes, la víctima había participado en clases de baile, específicamente zumba, antes de ser agredida.

El ataque ocurrió cuando un sujeto descendió desde un automóvil y la hirió con un cuchillo en al menos tres oportunidades. Producto de la gravedad de las lesiones, la mujer falleció, generando conmoción entre vecinos y cercanos.

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Por ahora, una de las líneas relevantes de la investigación descarta el robo como móvil del crimen, aunque las diligencias continúan en desarrollo.

La investigación deberá determinar la dinámica exacta del ataque, el vínculo entre la víctima y el presunto involucrado, y si existieron otras personas relacionadas con el hecho. También se busca establecer por qué el agresor habría descendido desde un vehículo para atacar directamente a la mujer.

El caso quedó en manos del Ministerio Público y de equipos policiales especializados. Hasta el momento, no se han informado otros detenidos.

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