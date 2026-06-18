La inesperada noticia que recibió la familia de la mujer asesinada en Loncoche durante el velorio

Nuevos antecedentes se conocieron sobre el caso de la mujer asesinada en Loncoche, cuyo crimen ha conmocionado a la Región de La Araucanía luego de que se revelara la participación de su hija de 17 años.

Samuel, hermano de la víctima, relató en el programa Tu Día, el duro momento que vivió la familia en medio del velorio, cuando fue llamado a una habitación por petición de su excuñado, expareja de la mujer.

“Yo fui sin saber nada y me dice: ‘Te tengo una mala noticia. Mi hija es la culpable, ella planeó todo esto’”, recordó.

El hombre aseguró que la noticia dejó en shock a la familia, que ya enfrentaba el dolor por la muerte de su hermana. “Enterarnos de que su hija haya planeado esto, no nos cabía en la mente”, señaló.

Además, contó que el pasado martes accedió a una petición de su sobrina, quien le pidió que la trasladara a una plaza de Loncoche. Más tarde supo que la adolescente se dirigía a reconocer su participación en el crimen.

Finalmente, Samuel recordó a su hermana como una persona tranquila y aseguró que nadie merece un desenlace tan trágico. “Mi hermana era una persona buena. No era para llegar a este final”, concluyó.