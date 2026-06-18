Apple asegura que situación “se ha vuelto insostenible” y anuncia que subirá los precios de sus productos

El aumento sostenido en el costo de los chips de memoria, impulsado por la expansión de la inteligencia artificial, podría traducirse en un alza de precios en los productos de Apple, según advirtió su director ejecutivo, Tim Cook.

En una entrevista con el Wall Street Journal, el ejecutivo sostuvo que la compañía ha intentado contener el impacto para los consumidores, pero reconoció que el escenario actual es complejo.

“Por desgracia, las subidas de precios son inevitables”, afirmó Cook, quien agregó que la empresa ha buscado “proteger” a sus clientes, aunque “la situación se ha vuelto insostenible”.

El alza está vinculada al incremento de la demanda global de chips de memoria, particularmente DRAM y NAND, utilizados en dispositivos electrónicos y centros de datos que soportan sistemas de IA generativa.

¿Cuánto subirán los productos Apple?

Aunque Apple no ha confirmado montos ni modelos específicos afectados, estimaciones de la industria apuntan a que mantener sus márgenes podría implicar aumentos significativos en su próxima generación de iPhone 18, prevista para septiembre.

El escenario también ha golpeado a otros actores del sector tecnológico, en un contexto donde la competencia por componentes clave se ha intensificado debido al crecimiento acelerado de la inteligencia artificial.

Según estimaciones citadas por el Wall Street Journal, el próximo iPhone Pro de Apple podría subir alrededor de US$270, aunque la empresa no ha confirmado cifras ni modelos afectados.