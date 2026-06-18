Turquía - Paraguay: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Tras firmar un decepcionante debut, Paraguay tiene por delante un partido crucial ante Turquía por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

La selección paraguaya viene de sufrir una dura goleada por 4-1 frente a Estados Unidos, resultado que dejó a la Albirroja en una posición complicada en el inicio del torneo planetario.

Por su parte, el combinado turco cayó por 2-0 ante Australia y también complicó su participación en la Copa del Mundo, considerando que en la última fecha de la fase de grupos chocará contra Estados Unidos.

De momento, Paraguay marcha colista en la tabla de posiciones del Grupo D, con cero puntos, al igual que Turquía, pero el conjunto europeo tiene mejor diferencia de gol que la escuadra sudamericana.

¿Cuándo y a qué hora juega Turquía vs. Paraguay por el Mundial 2026?

Turquía y Paraguay se enfrentarán en el Levi’s Stadium, en Estados Unidos, este viernes 19 de junio a partir de las 23:00 horas de Chile.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Turquía vs. Paraguay?

En Chile, el partido entre Turquía y Paraguay se podrá ver en televisión a través del canal DSports, disponible exclusivamente para clientes de DirecTV.