“Parte de nuestro ADN es auspiciar e impulsar el deporte”: Bike Itaú lanza un mes de uso gratuito de sus bicicletas en Santiago

En el marco del Mes de la Bicicleta, Bike Itaú anunció una campaña que permitirá utilizar gratuitamente su sistema de bicicletas compartidas en Santiago durante un mes. La iniciativa está disponible para todas las personas, sin importar si son clientes del banco, con el objetivo de incentivar la movilidad sustentable y la actividad física.

La gerente de marketing de Itaú Chile, Melina Kitzinger, conversó con ADN Deportes y explicó que el beneficio estará disponible para cualquier usuario que complete un sencillo proceso de inscripción. “Este es el mes de la bicicleta y nosotros lo celebramos con un mes gratis para todas las personas, sean clientes o no de Itaú, para que puedan pedalear por todo Santiago durante un mes gratuitamente”, señaló.

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Para acceder a la promoción, los interesados deben descargar la aplicación Bike Itaú, registrarse en la plataforma e ingresar el cupón “BIKEITAUGRATIS”, lo que activará el beneficio para utilizar las bicicletas sin costo durante un mes.

“No es necesario ser cliente de Itaú para utilizar las bicicletas, ya que se trata de una alianza que tiene Itaú con el proveedor y las municipalidades. Entonces, cualquiera puede usar las bicicletas”, agregó Melina Kitzinger.

Además, la ejecutiva sostuvo que impulsar la actividad física responde a la misión y los valores de la entidad, al considerar que el deporte tiene un impacto positivo en la calidad de vida de las personas.

“Parte de nuestro ADN es auspiciar e impulsar el deporte, porque creemos que el deporte transforma y cambia la vida de las personas. Nuestro rol como banco es potenciar eso. Es parte de nuestra misión y valores”, concluyó.