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Acababa de salir de internación: qué se sabe del adolescente de 16 años acusado de matar a mujer en Maipú

La víctima tenía 64 años y regresaba a su casa cuando fue atacada. El menor ya enfrentaba otra causa por homicidio y cumplía arresto domiciliario.

Nelson Quiroz

Acababa de salir de internación: qué se sabe del adolescente de 16 años acusado de matar a mujer en Maipú

Una mujer de 64 años fue asesinada en la comuna de Maipú cuando regresaba a su hogar, en un crimen que ha generado preocupación por los antecedentes del principal imputado: un adolescente de 16 años que había salido de un centro de internación apenas un día antes.

El hecho ocurrió la tarde del martes en Villa El Abrazo. La víctima caminaba por el sector tras realizar actividades recreativas cuando fue abordada por el menor.

Registros de cámaras de seguridad captaron parte de la secuencia previa al ataque, mostrando al joven esperando en las inmediaciones antes de interceptarla.

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Aunque en un primer momento surgieron versiones que apuntaban a un intento de robo, la investigación descartó que existiera sustracción de especies, por lo que el móvil continúa siendo materia de indagación.

Tras la agresión, el adolescente huyó del lugar y posteriormente llegó a una unidad policial acompañado por su madre. Según los antecedentes reunidos por los investigadores, la mujer habría salido a buscarlo luego de advertir que no se encontraba en el domicilio.

El caso adquiere mayor relevancia debido a que el imputado mantenía una causa vigente por otro homicidio, indicó 24 Horas. De acuerdo con la Fiscalía, el joven había abandonado un régimen cerrado el día anterior y se encontraba cumpliendo arresto domiciliario total como medida cautelar.

La fiscal de flagrancia, Sandra Ortiz, explicó que el adolescente registra antecedentes por un delito de características similares y que en dicha causa existe un informe psiquiátrico que da cuenta de una eventual condición de salud mental, por la cual recibe tratamiento farmacológico.

Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público le imputó el delito de homicidio simple. El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó su internación provisoria mientras se desarrolla la investigación del caso.

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