17 años de cárcel: excarabinero contactó a niña de 13 años, hizo que le enviará fotos íntimas y la terminó violando

La Corte de Apelaciones de Arica rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa de L.F.C.P., confirmando de manera definitiva la sentencia que lo condenó a la pena de 17 años de presidio efectivo. El imputado, quien se desempeñaba como funcionario de Carabineros al momento de cometer los delitos, fue considerado autor del delito consumado de violación contra una menor de 14 años, hechos ocurridos en la ciudad de Arica durante el año 2024.

Desestimación de los argumentos de la defensa

El abogado defensor del sentenciado basó su reclamación en que el testimonio de la víctima habría estado supuestamente influenciado por un fiscal antes del juicio, al mencionársele el apellido del acusado. Asimismo, la defensa argumentó que el tribunal no consideró la posibilidad de que el autor de los hechos fuera otra persona.

Sin embargo, los ministros de la Corte de Apelaciones ratificaron que estas alegaciones ya habían sido descartadas de manera correcta y con razones sólidas en el fallo inicial. Los magistrados explicaron que la teoría de la defensa sobre un tercer involucrado era solo una suposición sin bases reales, ya que no se presentó ninguna prueba concreta para identificar a ese supuesto sospechoso ni para vincularlo con los registros de la investigación.

Por el contrario, el tribunal superior enfatizó que la autoría de L.F.C.P. quedó plenamente demostrada al analizar las evidencias en su conjunto. Entre estas pruebas destacan los mensajes de texto, audios y videos recuperados, los cuales reflejaban una comunicación continua entre el acusado y la víctima, haciendo alusión directa a los registros visuales y a las circunstancias en que se grabaron. Debido a esto, la Corte concluyó que los jueces cumplieron rigurosamente con su deber de fundamentar la condena de acuerdo a las reglas de la lógica y la experiencia.

Los hechos acreditados por la justicia

Con esta resolución, quedó a firme el relato de los hechos ocurridos entre septiembre y los primeros días de diciembre de 2024. De acuerdo con la investigación, el acusado, de 23 años de edad, se acercó a la víctima, de 13 años, inicialmente a través de solicitudes de amistad en redes sociales y luego de forma presencial, logrando convencerla de que mantenían una relación de pareja.

Aprovechando esta situación, el hombre manipuló a la menor para que le enviara de manera reiterada, principalmente mediante la aplicación WhatsApp, fotografías y videos de su cuerpo desnudo con connotación sexual. Además, la justicia acreditó que en al menos dos ocasiones el acusado trasladó a la menor a un motel de la ciudad, donde la agredió sexualmente y grabó los actos con su teléfono celular para almacenarlos.

Finalmente, el 5 de diciembre de 2024, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al imputado tras dictarse una orden judicial en su contra. En el procedimiento se incautó su teléfono móvil, aparato donde los peritos policiales confirmaron el almacenamiento de la totalidad del material fotográfico y audiovisual que la víctima le enviaba, así como los registros de las agresiones cometidas por el propio condenado, evidencias que sustentan la pena de 17 años de cárcel que ahora deberá cumplir de forma efectiva.