Tragedia en el Maule: dos fallecidos deja volcamiento de furgón en la Ruta 5 Sur

Un grave accidente de tránsito dejó dos personas fallecidas y seis lesionadas durante la mañana de este jueves en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de San Rafael, en la región del Maule.

Según antecedentes recopilados por TVN, el hecho ocurrió pasadas las 07:30 horas, en el kilómetro 239 de la principal carretera del país, donde por causas que serán investigadas volcó un furgón en el que viajaban ocho ocupantes.

Producto del impacto, una de las personas murió en el mismo lugar del accidente, mientras que una segunda víctima falleció posteriormente en el Hospital Regional de Talca, recinto al que también fueron trasladados los otros seis involucrados.

Los lesionados permanecen bajo observación médica, mientras que Carabineros y equipos de emergencia trabajaron en el sitio del suceso. A raíz del procedimiento, el tránsito se mantuvo cortado por cerca de dos horas y fue restablecido posteriormente.

De manera preliminar, se informó que ambas víctimas fatales serían de nacionalidad extranjera.