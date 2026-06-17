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¿Viajas a Argentina? Este es el horario de cierre del túnel internacional para este jueves 18 de junio

Inestabilidades climáticas y fuertes nevadas impiden garantizar una transitabilidad segura en la alta montaña.

Gonzalo Miranda

¿Viajas a Argentina? Este es el horario de cierre del túnel internacional para este jueves 18 de junio

¿Viajas a Argentina? Este es el horario de cierre del túnel internacional para este jueves 18 de junio / Pablo Ovalle Isasmendi

El Equipo de Coordinación del Complejo Fronterizo Los Libertadores anunció la suspensión preventiva del tránsito internacional para todo tipo de vehículos en el Sistema Integrado Cristo Redentor, una medida que comenzará a regir a partir de este jueves 18 de junio.

La decisión se adoptó tras un análisis conjunto entre las coordinaciones de Chile y Argentina, y en base a los reportes de las vialidades de ambos países.

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Las actuales condiciones de inestabilidad climática en la alta cordillera impiden garantizar un desplazamiento seguro para los usuarios de la ruta.

Nevadas y bajas temperaturas

Según detallaron las autoridades a través de un comunicado oficial, el corte del paso obedece a un evento climático que incluye nevadas y registros de temperaturas extremadamente bajas en la alta montaña.

Esta situación afecta simultáneamente a ambos sectores de la frontera, imposibilitando el tránsito normal. El cierre efectivo del túnel internacional se concretará en los siguientes horarios: en Chile desde las 08:00 horas, mientras que del lado de Argentina, será desde las 09:00 horas.

Desde la Delegación Presidencial Provincial (DPP) de Los Andes informaron que cualquier actualización sobre el estado de la ruta y una eventual reapertura se comunicará oportunamente por los canales oficiales.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad y a los transportistas a monitorear activamente las cuentas de X (antes Twitter) @UPFronterizos y @CFLosLibertador para conocer las condiciones del paso fronterizo antes de iniciar cualquier viaje.

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