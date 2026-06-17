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Menor fue entregado por su madre: qué se sabe del crimen de mujer apuñalada tras salir de zumba en Maipú

La víctima, de 64 años, fue atacada con un arma cortante en la vía pública. La PDI revisa cámaras y testimonios para aclarar el móvil del crimen.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Nuevos antecedentes se conocen sobre el crimen de una mujer de 64 años que murió tras ser apuñalada en la comuna de Maipú, luego de salir de una clase de zumba.

En medio de las diligencias, un menor de edad fue detenido tras ser entregado por su propia madre.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el adolescente tendría relación con el ataque, aunque su participación directa aún debe ser establecida por la investigación.

Por ahora, la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente y la Brigada de Homicidios Metropolitana trabajan para reconstruir la dinámica del hecho y determinar el móvil.

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Menor fue entregado por su madre

El subprefecto Luis Espinoza González, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, explicó que los equipos especializados trabajan junto al Laboratorio de Criminalística “a fin de establecer las circunstancias en que falleció una mujer de 64 años en la vía pública”.

La víctima fue atacada con un arma cortante tras salir de una actividad deportiva. Según los antecedentes iniciales, recibió heridas que le provocaron la muerte en plena vía pública, generando conmoción entre vecinos y cercanos.

Espinoza detalló que las diligencias apuntan a levantar evidencia clave en el sector. “Estamos realizando las primeras diligencias de investigación a fin de establecer registros de cámaras de seguridad en las inmediaciones, y testimonio de testigos”, indicó.

Respecto del adolescente detenido, la PDI busca determinar si corresponde al autor material del crimen. “La agresión se había producido por un arma cortante, y lo que estamos haciendo ahora es, a través de los registros que se están levantando, vincular a este sujeto de interés con el hecho de poder establecer, efectivamente, si corresponde al autor del mismo”, agregó el subprefecto.

Hasta ahora, las diligencias continúan en desarrollo y será el Ministerio Público el encargado de definir los próximos pasos judiciales.

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