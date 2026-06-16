;

Mujer es hallada muerta con múltiples heridas en Loncoche: Fiscalía investiga si fue homicidio o femicidio

La víctima fue encontrada sin vida al interior de su vivienda. La PDI y el Ministerio Público indagan las circunstancias del crimen y aún no hay detenidos.

Juan Castillo

Nicolás Medina

Mujer es hallada muerta con múltiples heridas en Loncoche: Fiscalía investiga si fue homicidio o femicidio

Mujer es hallada muerta con múltiples heridas en Loncoche: Fiscalía investiga si fue homicidio o femicidio

02:41

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Consternación existe en Loncoche, región de La Araucanía, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer adulta al interior de su vivienda.

La víctima presentaba múltiples heridas cortopunzantes, por lo que la Fiscalía y la Policía de Investigaciones trabajan para esclarecer quién o quiénes están detrás del crimen.

El hecho ocurrió durante la noche del lunes en la provincia de Cautín y activó un amplio despliegue policial. Detectives de la Brigada de Homicidios de Temuco concurrieron al inmueble para realizar las primeras diligencias y el trabajo científico-técnico en el sitio del suceso.

Revisa también:

ADN

Fiscalía no descarta femicidio, pero aún analiza la figura penal

El jefe de la Brigada de Homicidios de Temuco, prefecto Sergio Alarcón, confirmó que “al interior del inmueble particular fue hallada sin vida una mujer mayor de edad”.

Según los primeros peritajes, la víctima presentaba lesiones atribuibles a la intervención de terceras personas. En esa línea, Alarcón detalló que “se logró establecer que el cuerpo registraba múltiples heridas provocadas por un elemento cortopunzante”.

Por instrucción del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal, donde se realizará la autopsia correspondiente. Este examen será clave para determinar con precisión la causa de muerte y aportar nuevos antecedentes a la investigación.

Desde la Fiscalía Regional de La Araucanía, la fiscal vocera Nelly Maraboli explicó que los antecedentes iniciales apuntan a una muerte violenta. “Los primeros antecedentes permitieron establecer que se trata de una muerte violenta, ya que la víctima presentaba numerosas heridas cortopunzantes”, señaló.

Maraboli agregó que, frente a estos hechos, “la Fiscalía dispuso la concurrencia de detectives de la Brigada de Homicidios y de equipos especializados para realizar el trabajo científico técnico en el sitio del suceso”.

La persecutora precisó que una fiscal también se constituyó en el lugar para dirigir las diligencias en terreno. Sin embargo, llamó a mantener cautela sobre la calificación del caso: “Por ahora, no es posible determinar si los hechos corresponden a un femicidio u otra figura penal, como, por ejemplo, un homicidio calificado”.

Hasta el momento no existen personas detenidas y las diligencias continúan en desarrollo.

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad