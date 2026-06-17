¿Tienes una adicción a las compras online y a la dopamina que generan? Este sitio te ayuda a no gastar dinero

Una nueva tendencia digital está captando la atención en redes sociales y abriendo debate sobre los hábitos de consumo online. Se trata de “dopamine shopping”, un fenómeno que propone vivir toda la experiencia de comprar por internet, pero sin gastar dinero ni recibir productos reales.

El concepto se ha vuelto especialmente popular en Corea del Sur, donde comenzaron a aparecer plataformas y tiendas falsas que replican el proceso completo de compra, según informa Vice.

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Una de esas tiendas, que está en español, tiene el siguiente lema: “Compra todo, paga nada. La tienda que vende la dopamina de comprar. El recibo no llega nunca“. Otro es FoodNeverComes, que en español significa ”la comida nunca llega“, pero que ofrece platillos que se ven muy deliciosos.

Los usuarios pueden navegar por catálogos, leer reseñas inventadas, añadir artículos al carrito e incluso realizar un supuesto pago, todo sin que exista una transacción real. A costo cero.

La experiencia de comprar como fuente de placer

El éxito de esta tendencia responde a una lógica cada vez más estudiada en el consumo digital: el placer no necesariamente está en la adquisición del producto, sino en el proceso previo. La navegación, la elección y la expectativa generan una liberación de dopamina, lo que explica por qué muchas personas disfrutan de comprar incluso más que de recibir lo adquirido.

En estas plataformas, la experiencia se lleva al extremo. Tras completar la compra ficticia, los usuarios pueden seguir el recorrido de un courier simulado que “va en camino”, completando así la ilusión de una compra tradicional. Todo esto ocurre sin pagos, suscripciones ni registros obligatorios.

El fenómeno se ha viralizado en redes sociales, donde miles de usuarios comentan sus experiencias y comparan los productos inexistentes que “compraron”. ¿Lo mejor? Sin gastar un peso.