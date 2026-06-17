Radiografía del bolsillo en Chile: solo 1 de cada 10 chilenos podría subsistir más de un año si queda sin trabajo

La nueva radiografía sobre el bolsillo de los chilenos evidenció los principales desafíos financieros que enfrenta la población, especialmente en materia de ahorro, inversión y confianza en el mercado.

El reporte, elaborado por XTB en la región, analizó la forma en que las personas se relacionan con el dinero y reveló que la capacidad de ahorro en Chile sigue siendo limitada. Según el estudio, siete de cada diez chilenos cuentan con fondos para cubrir como máximo seis meses de gastos si perdieran su empleo.

Al revisar los datos en detalle, el panorama es aún más complejo: un 27% de los encuestados podría sostenerse con sus ahorros por menos de un mes, mientras que un 44% alcanzaría a cubrir entre uno y seis meses. En tanto, un 15% tendría fondos para vivir entre seis y doce meses, y solo un 14% podría mantenerse por más de un año.

El sondeo consideró a más de mil personas económicamente activas, de entre 18 y 65 años, con una capacidad mínima de ahorro mensual de $5.000. Los resultados también mostraron que existe interés por invertir, pero persisten barreras importantes relacionadas con la confianza y el conocimiento financiero.

De hecho, dos de cada tres personas ven la inversión como una oportunidad, aunque menos de un tercio declaró tener inversiones activas. La principal dificultad, según el reporte, está en no saber dónde ni cómo invertir.

En esa línea, más de la mitad de los chilenos afirmó no conocer nada sobre inversiones, mientras que solo una de cada 20 personas aseguró tener un nivel experto en la materia.