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“Nos han llegado mensajes de muerte y de odio”: Fran Maira alza la voz tras solicitud de indemnización

La participante de Fiebre de Baile conversó con “Hay que decirlo” donde dio su opinión sobre la millonaria indemnización.

Nicolás Lara Córdova

“Nos han llegado mensajes de muerte y de odio”: Fran Maira alza la voz tras solicitud de indemnización

Durante la tarde de este miércoles, Fran Maira conversó con el programa Hay que decirlo, donde abordó la millonaria indemnización de $500 millones que le solicitó la familia del joven al que atropelló.

En su momento, el padre de Mayerson explicó en Zona de Estrellas los argumentos para solicitar dicho monto. “Son $250 millones para él porque su destino es incierto. Nadie nos va a garantizar que Mayerson pueda volver a trabajar”, comentó.

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A la salida de Chilevisión, Fran Maira señaló que se trata de una “situación profundamente delicada” y aseguró que le afecta la desinformación que, a su juicio, se ha difundido en los medios.

“A mí y a mi familia nos han llegado una cantidad increíble de mensajes de muerte y de odio, constantes, por la falta de información correcta que hay. Las cosas no son así; lamento que se esté malinterpretando toda la situación”, indicó.

“Hay un proceso judicial en curso, una investigación en la cual yo he estado 100% presente. No tengo por qué esconderme, pero las cosas no son así y lamento que esté sucediendo esto”, cerró.

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