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“Gracias por habernos elegido como tus padres”: dan a conocer sensible fallecimiento de menor que conmovió a Chile

Monserrat Sarmiento fue la protagonista de una campaña que buscó un trasplante de corazón en 2018.

Nicolás Lara Córdova

“Gracias por habernos elegido como tus padres”: dan a conocer sensible fallecimiento de menor que conmovió a Chile

A inicios de esta semana se dio a conocer la lamentable muerte de Monserrat Sarmiento, la joven de 17 años que conmovió a Chile por la campaña “Un Corazón para Monse” en 2018.

Monserrat enfrentó una cardiopatía congénita, condición que la mantuvo conectada a un corazón artificial desde 2016, mientras esperaba un órgano compatible el que le fue donado en 2018.

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El pasado lunes 15 de junio la familia de Monserrat dio a conocer a través de redes sociales el deceso de la menor.

Con profundo dolor en nuestros corazones, queremos comunicar que nuestra querida Monserrat ha partido”, escribieron.

Nuestra niña dejó este mundo terrenal a los 17 años para convertirse en un ángel que seguirá iluminando nuestras vidas desde otro lugar. Después de una vida marcada por una valentía inmensa, hoy descansa en paz, rodeada del amor que sembró en cada persona que tuvo el privilegio de conocerla”, agregaron.

Gracias por habernos elegido como tus padres. Fuiste, eres y siempre serás la mejor hija que pudimos tener”, indicaron

La familia recordó a Monserrat como una niña feliz, sonriente, valiente y luchadora y que les enseñó la fuerza y esperanza, además de destacar el impacto que tuvo su campaña en todo Chile.

“Tu corazón tocó miles de vidas y tu historia unió a personas de todas partes en una cadena de cariño que jamás olvidaremos”, comentaron.

Aunque hoy las lágrimas nos acompañan, también nos acompaña la gratitud por cada instante compartido contigo”, sostuvieron.

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