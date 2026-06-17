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Joven de 21 años muere tras ser baleado dentro de un auto en Puente Alto

La víctima se encontraba al volante de un automóvil cuando fue atacada en el sector de Bajos de Mena. La PDI y el equipo ECOH quedaron a cargo de la investigación.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Joven de 21 años muere tras ser baleado dentro de un auto en Puente Alto

Un joven de 21 años murió durante las últimas horas luego de ser atacado a balazos en la comuna de Puente Alto, en la zona sur de la Región Metropolitana.

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De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima se encontraba al volante de un automóvil en el sector de Bajos de Mena cuando fue alcanzada por un disparo en la cabeza.

Producto de la gravedad de la herida, el joven falleció en el lugar.

La investigación quedó a cargo de la Policía de Investigaciones y del equipo ECOH del Ministerio Público, quienes realizan diligencias para establecer la dinámica del ataque, identificar a los responsables y determinar si el hecho está vinculado a un ajuste de cuentas u otro móvil.

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