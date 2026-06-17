“La violencia nunca es el camino”: ACHM lamenta altercado en encuentro nacional de concejales y reprocha los actos

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) condenó los incidentes registrados durante el Congreso Nacional de Concejales y Concejalas 2026 en Coquimbo, luego de la discusión que se produjo durante la exhibición de un video de saludo del presidente José Antonio Kast.

El episodio ocurrió en la ceremonia inaugural del encuentro, que reunió a más de 800 ediles de todo el país. La tensión se generó cuando algunos asistentes abuchearon al mandatario, lo que derivó en un intercambio verbal entre participantes.

Al respecto, el presidente de la Directiva Nacional de Concejales de la ACHM, Cristóbal Escobar, señaló que la organización “lamenta estos hechos” y que “la violencia nunca es el camino, y el municipalismo se construye con unidad, diálogo y encuentro".

“No es fácil controlar un ambiente”

El concejal de San Ramón añadió que “no es fácil controlar un ambiente donde confluyen más de 1000 posturas políticas diferentes“, aunque recalcó que la asociación reprocha lo ocurrido.

Respecto de la detención de una concejala, Escobar afirmó que se trata de “responsabilidades personales fuera del contexto del Congreso Nacional de Concejales y Concejalas" y sostuvo que la ACHM se apegará a las resoluciones judiciales mientras se esclarecen los hechos.

Asimismo, aclaró que la participación de Los Viking’s 5 fue financiada por la asociación y que el congreso “no tiene ningún costo para los municipios ni los concejales y concejalas de Chile".