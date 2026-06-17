Casi termina en pelea tras video de presidente Kast: concejales protagonizan tenso momento en reunión nacional en Coquimbo

Un tenso incidente marcó el inicio de la ceremonia inaugural del Congreso Nacional de Concejales y Concejalas ACHM 2026 que se está realizando en Coquimbo.

Dicho encuentro reunió a más de 800 ediles provenientes de diferentes puntos del país.

El incidente en cuestión se dio durante la proyección de un video donde el presidente José Antonio Kast saludó a los presentes.

En el medio de la proyección, diversos asistentes abuchearon y se manifestaron en rechazo al presidente José Antonio Kast, provocando un ambiente de tensión en el recinto.

El concejal de Talagante, Patricio Brown, y militante del Partido Republicano, protagonizó una discusión verbal con otros participantes del congreso, lo cual quedó registrado en diversos videos, según consignó el diario El Día.

El resto de asistentes le gritaron “¡Y Fuera, y fuera!" para solicitar la salida del concejal Brown, quien continuaba discutiendo con diversos presentes.