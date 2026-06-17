Inglaterra da muestra de su poderío y supera el debut en el Mundial 2026 ante una combativa Croacia / Marvin Ibo Guengoer - GES Sportf

Uno de los candidatos al título del Mundial 2026, Inglaterra, tuvo un intenso pero positivo estreno en la Copa del Mundo tras vencer a Croacia por la primera fecha del grupo L.

Todo considerando un primer tiempo de locos en Dallas, donde ambos elencos fueron más que efectivos en comparación al manejo de juego que tuvieron ambos.

Quien abrió la cuenta, con polémica, fue el elenco dirigido por Thomas Tuchel, pues Livakovic contuvo el penal de Harry Kane tras falta de Modric sobre Madueke, pero el adelantamiento del portero croata le permitió al “9″ tener una segunda oportunidad, cuestión que no desaprovechó.

¡AHORA SÍ!: KANE ABRIÓ LA CUENTA PARA INGLATERRA



Tras una falta de Modric en el área, el árbitro cobró penal para el conjunto británico, que Harry Kane cambió por gol para el 1-0 ante Croacia. pic.twitter.com/3upye1r2nJ — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

Croacia reaccionó cuando Inglaterra parecía tener el control del balón, esto cuando Martin Baturina igualó al minuto 36 con un remate de media distancia.

¡QUÉ PEDAZO DE GOL POR FAVOR!



Sucic jugó hacia atrás para Martín Baturina y no perdonó: llegó justo para darle de primera en la puerta del área grande, le rompió el arco a Jordan Pickford y clavó el 1-1 de Croacia ante Inglaterra. pic.twitter.com/63jdOzYUsL — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

Seis minutos más tarde, eso sí, volvió a aparecer Kane, ahora mediante golpe de cabeza, para el 2-1.

¡NO HAY OTRO: CABEZAZO DE HARRY KANE E INGLATERRA OTRA VEZ ARRIBA!



El 9 se elevó completamente solo y no falló para el 2-1 vs. Croacia. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/LscbD0K0mW — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

Croacia no bajó los brazos y antes del término del primer tiempo, Petar Musa dejó todo abierto con el 2-2.

¡SI NO ES GOLAZO, NO VALE PARA CROACIA!



Enorme pase para Perisic, que se la bajó a Musa para el 2-2 ante Inglaterra.



¡PARTIDAZO TOTAL EN DALLAS!#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wDMbO6nqqT — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

La tónica del primer lapso se mantenía en el arranque del período complementario, considerando que, en la primera jugada, Jude Bellingham volvió a darle la ventaja a Inglaterra.

¡QUÉ PARTIDAZO DE MUNDIAL! ¡INGLATERRA OTRA VEZ ARRIBA!



Bellingham recibió en tres cuartos de cancha, profundizó con una gran conducción y remató al palo izquierdo del arquero para el 3-2 sobre Croacia. pic.twitter.com/J0eaL9gq6R — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

Con los cambios de ambos planteles, los “Tres Leones” asediaron a Livakovic con chances de Kane, O’Reiily, Rice y Gordon, pero sin poder concretar una mayor diferencia.

Todo hasta que, cuando Croacia se animaba para ir en pos del empate, los británicos aprovecharon los espacios para que Marcus Rashford pudiera anotar con mucha calma el 4-2 a los 85 minutos, resultado con el que cerraron con éxito su debut en la cita planetaria.

Inglaterra volverá a jugar el martes 23 de junio, ante Ghana, mientras que los croatas harán lo propio en aquella jornada contra Panamá.