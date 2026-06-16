El esperado debut de Inglaterra y Croacia en el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Ambas selecciones abrirán las acciones del Grupo L, en un duelo que promete alta intensidad y que podría definir el rumbo de la zona que completan Ghana y Panamá. En ADN.cl todos los detalles para que no te pierdas este partidazo. El encuentro se disputará el miércoles 17 de junio de 2026. La patada inicial está programada para las 16:00 horas (horario de Chile). La sede de este compromiso será el Estadio Dallas (conocido popularmente como el AT&T Stadium), ubicado en la ciudad de Arlington, Texas, Estados Unidos. Para seguir la transmisión en directo desde Chile y el resto de Sudamérica, cuentas con las siguientes opciones oficiales: Miércoles 17 de junio