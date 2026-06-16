Mundial 2026

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EN VIVO. Inglaterra - Croacia en vivo hoy: goles, resultado y partido en directo del Mundial 2026

El duelo de equipos europeos es lo más atractivo de la jornada de miércoles.

Dallas Stadium, casa del Inglaterra vs Croacia por el Mundial 2026 | Getty Images

Dallas Stadium, casa del Inglaterra vs Croacia por el Mundial 2026 | Getty Images

Gonzalo Miranda

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