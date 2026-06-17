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VIDEO. “Hasta el día de hoy dudo que eso haya terminado”: dan a conocer posible ‘pacto secreto’ entre conocidos rostros de televisión

En la más reciente emisión de “Noche de Pirañas” Claudia Schmitd reveló una singular teoría que tiene sobre una conocida relación de la farándula.

Nicolás Lara Córdova

“Hasta el día de hoy dudo que eso haya terminado”: dan a conocer posible ‘pacto secreto’ entre conocidos rostros de televisión

Este miércoles durante la emisión más reciente de “Noche de Pirañas”, Claudia Schmitd reveló una particular teoría tiene sobre una reconocida figura de la televisión.

La uruguaya durante dicho podcast, respondió a la pregunta de Sergio Rojas, quien consultó a Claudia Schmidt y Catalina Pulido que les parecía la nueva versión de Tonka Tomicic, tras la separación con Parived.

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“Yo te voy a decir algo, tu acabas de decir como terminó todo, hasta el día de hoy dudo que eso haya terminado. Incluso te digo cuanto hace ella dijo que se estaban divorciando. ¿Dónde está el divorcio?“, indicó Schmidt.

¿Por qué sigue viviendo él en esa casa?“, agregó Pulido.

“¿En qué tipo de relación? No tengo conocimiento, pero si siento y creo que siguen juntos. Sergio, es muy raro", remató la modelo uruguaya.

Pulido se sumó a los dichos de Claudia Schmidt e insinuó que tanto Tonka Tomicic y Parived tendrían un ‘pacto secreto’.

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