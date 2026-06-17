Europa endurece su política migratoria: Parlamento aprueba centros de deportación fuera de la UE

Los legisladores europeos dieron su visto bueno definitivo a unas normas migratorias más estrictas , que otorgarán a las autoridades poderes de detención mucho más amplios y permitirán la creación de centros de deportación fuera de la Unión Europea (UE).

El voto tuvo lugar en un contexto de endurecimiento de la política migratoria de los gobiernos europeos ante los cambios en la opinión pública al respecto, que han impulsado los avances electorales de la extrema derecha en todo el continente.

La votación en el Parlamento Europeo, con un resultado de 418 a favor y 218 en contra, era uno de los últimos obstáculos para una reforma que ha avanzado sin dificultades a través del largo proceso legislativo de la UE.

“Centros de retorno” podrían entrar en servicio en 2027

El texto permite en particular que los países abran “centros de retorno” fuera de las fronteras de la UE, a los que podría enviarse a los migrantes sin derecho a permanecer en el bloque. Dinamarca, Austria, Grecia, Alemania, Países Bajos y otros ya han estado explorando posibilidades para establecer estas instalaciones.