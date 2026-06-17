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Europa endurece su política migratoria: Parlamento aprueba centros de deportación fuera de la UE

La reforma amplía las facultades de detención y permite trasladar a migrantes sin derecho de permanencia a instalaciones ubicadas fuera del bloque.

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Los legisladores europeos dieron su visto bueno definitivo a unas normas migratorias más estrictas, que otorgarán a las autoridades poderes de detención mucho más amplios y permitirán la creación de centros de deportación fuera de la Unión Europea (UE).

El voto tuvo lugar en un contexto de endurecimiento de la política migratoria de los gobiernos europeos ante los cambios en la opinión pública al respecto, que han impulsado los avances electorales de la extrema derecha en todo el continente.

La votación en el Parlamento Europeo, con un resultado de 418 a favor y 218 en contra, era uno de los últimos obstáculos para una reforma que ha avanzado sin dificultades a través del largo proceso legislativo de la UE.

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El texto permite en particular que los países abran “centros de retorno” fuera de las fronteras de la UE, a los que podría enviarse a los migrantes sin derecho a permanecer en el bloque. Dinamarca, Austria, Grecia, Alemania, Países Bajos y otros ya han estado explorando posibilidades para establecer estas instalaciones.

“Nuestro objetivo es concluir los primeros acuerdos para la creación de estas estructuras en 2026, de modo que puedan estar operativas en 2027”, indicó el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis el pasado domingo.

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