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Apuestas, casinos y ventas: estás son las nuevas fórmulas que usan los chilenos para conseguir dinero extra

El reporte de XTB reveló que la capacidad de ahorro sigue siendo limitada en Chile y que, ante la falta de presupuesto, muchos recurren a diferentes acciones para obtener dinero extra.

Cristóbal Álvarez

Apuestas, casinos y ventas: estás son las nuevas fórmulas que usan los chilenos para conseguir dinero extra

Un nuevo estudio elaborado por XTB reveló los principales desafíos que enfrentan los chilenos en torno a sus finanzas personales, especialmente en materia de ahorro, planificación y capacidad para enfrentar emergencias económicas.

De acuerdo con el reporte, que analizó la forma en que las personas se relacionan con el dinero, el ahorro y la inversión, la capacidad financiera de los hogares en Chile sigue siendo limitada.

El estudio mostró que el dinero continúa siendo un tema complejo de abordar para los chilenos. Cuatro de cada diez entrevistados afirmaron sentirse poco o nada cómodos al hablar sobre sus asuntos financieros.

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Esa realidad convive con distintas decisiones que las personas toman cuando el presupuesto no alcanza. Al ser consultados por las acciones que han realizado para obtener dinero extra, la mitad de los chilenos declaró haber vendido objetos antiguos o cosas que ya no utiliza.

Además, el informe reveló que un promedio del 15% de los encuestados ha recurrido a alternativas como ir al casino, realizar apuestas deportivas o comprar metales preciosos, en búsqueda de nuevas formas de generar ingresos o proteger su dinero.

Sobre estos resultados, Sergio Jiménez, director de Nuevos Negocios de Kantar Chile, explicó que “gran parte de los chilenos vive con una sensación permanente de vulnerabilidad financiera. Aunque buscan protegerse de los riesgos del presente, les cuesta avanzar hacia una planificación”.

De esta manera, el reporte concluye que una parte importante de la población mantiene un bajo margen de maniobra frente a una emergencia económica, evidenciando que el ahorro sigue siendo una de las principales deudas financieras de los hogares en Chile.

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