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Violento turbazo afecta a servicentro en el Biobío: delincuentes amenazaron a trabajadoras y huyeron en furgón robado

El robo ocurrió en medio de una ronda masiva nacional. Tras un seguimiento controlado, se logró la detención de involucrados y la recuperación de especies.

Juan Castillo

Nicolás Medina

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Un violento robo bajo la modalidad de turbazo afectó a un servicentro Shell ubicado en Penco, en la región del Biobío.

De acuerdo con los primeros antecedentes, un grupo de seis sujetos ingresó al recinto, intimidó verbalmente a las trabajadoras y sustrajo dinero en efectivo, una gaveta de cigarrillos y un cooler con bebidas energéticas.

Tras el asalto, los involucrados huyeron en un furgón blanco, lo que dio origen a un seguimiento controlado por parte de personal de distintas unidades de la Prefectura de Talcahuano.

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El operativo finalizó en el sector de la población Libertad, donde se logró la detención de sujetos vinculados al hecho, la incautación del vehículo utilizado y la recuperación de parte de las especies sustraídas.

Operativo permitió una rápida reacción policial y municipal

El procedimiento ocurrió en el marco de una ronda masiva desarrollada a nivel nacional, instancia que permitió contar con personal desplegado en distintos puntos de la comuna. Así lo destacó el director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Talcahuano, Patricio Fierro Garcés.

“Ayer, dos sujetos cometieron un delito en lo que es la autopista del Itata, y luego se desplazaron hacia la comuna de Talcahuano”, señaló la autoridad comunal.

Fierro explicó que, a esa misma hora, equipos municipales participaban junto a Carabineros y la PDI en un operativo de control de rutina. Según indicó, ese despliegue fue clave para responder con rapidez.

“Había personal desplegado en distintos sectores de la comuna, y eso permitió, sin lugar a dudas, con la articulación adecuada entre las distintas instituciones, la detención de estos sujetos”, afirmó.

El director de Seguridad Pública agregó que los detenidos fueron puestos a disposición de las policías y posteriormente del tribunal para el respectivo control de detención.

Además, valoró el trabajo coordinado entre instituciones. “Estos procedimientos articulados entre las policías y también nuestro personal municipal, donde además ponemos a disposición la tecnología con la que contamos, nos permiten resultados como estos”, sostuvo.

Fierro remarcó que se trató de “detenciones rápidas” y “procedimientos eficaces”, orientados a entregar mayor seguridad a las personas y familias de Talcahuano.

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