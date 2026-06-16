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Primer equipo trans y no binario de Chile representará al país en los Gay Games 2026 de Valencia

Disforia FC representará a Chile en Valencia, convirtiéndose en la primera delegación nacional integrada exclusivamente por personas trans y no binarias en este evento internacional.

Nelson Quiroz

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El club chileno Disforia Fútbol Club, integrado exclusivamente por personas trans y no binarias, se prepara para representar al país en los Gay Games 2026, uno de los eventos deportivos y culturales LGBTQ+ más importantes del mundo, que se desarrollará entre el 27 de junio y el 5 de julio en Valencia, España.

La participación tiene un carácter histórico para la organización fundada en 2019, ya que será la primera vez que un equipo compuesto íntegramente por deportistas trans y no binaries de Chile compita en una instancia internacional de estas características.

Algunos de sus integrantes lograron obtener becas para asistir al certamen, donde compartirán con delegaciones provenientes de distintos países.

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Nacido como una respuesta a la falta de espacios seguros para la práctica deportiva, Disforia FC se ha sostenido principalmente mediante autogestión y trabajo comunitario. En 2023 se constituyó formalmente como asociación deportiva y desde entonces ha fortalecido su presencia en el ámbito competitivo y social, promoviendo la inclusión, el respeto y la visibilidad de las diversidades sexogenéricas a través del deporte.

El club ya cuenta con experiencia internacional. Entre sus principales logros figura el título obtenido en los Juegos LGBTQIAPN+ de São Paulo en 2023, además de reconocimientos por su labor comunitaria y apariciones en medios deportivos nacionales.

Para sus integrantes, la presencia en Valencia representa mucho más que una competencia: también es una oportunidad para mostrar una realidad que históricamente ha estado marginada de los espacios deportivos tradicionales.

De cara al futuro, Disforia FC proyecta continuar expandiendo su trabajo con iniciativas de formación deportiva, la creación de una liga de fútbol disidente a nivel nacional y la participación en nuevos torneos internacionales. Su viaje a los Gay Games 2026 coincide además con el Mes del Orgullo, reforzando el mensaje de inclusión y representación que ha marcado la historia del equipo desde su creación.

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