La función de WhatsApp que podría cambiar cómo ves las actualizaciones de tus contactos / Anna Barclay

WhatsApp está trabajando en una nueva forma de mostrar los estados, con la que busca aumentar su uso y hacer más fácil el acceso a las publicaciones temporales dentro de la plataforma.

Actualmente, esta función —similar a las historias de otras redes sociales— permite compartir fotos, videos y mensajes que desaparecen después de 24 horas.

Sin embargo, su ubicación dentro de la aplicación ha hecho que muchos usuarios no la utilicen con frecuencia o incluso pasen por alto las actualizaciones de sus contactos.

Con este nuevo rediseño, los estados podrían integrarse de manera más directa en la pestaña principal de chats, apareciendo como accesos más visibles para facilitar tanto su visualización como la creación de contenido.

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La compañía explicó que la idea surge a partir de comentarios de usuarios que señalan que a veces no alcanzan a ver todas las actualizaciones antes de que desaparezcan.

Por ahora, se trata de una prueba limitada que se está aplicando en algunos países, entre ellos Chile, con el objetivo de evaluar cómo cambia la interacción de las personas con esta función.

WhatsApp aclaró que este test no modifica la privacidad de los mensajes, y que los usuarios seguirán teniendo control para ocultar contactos o gestionar lo que quieren ver dentro de la aplicación.